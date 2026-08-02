Convirtió la emoción en su mayor fortaleza

Sekou, la estrella que nació para cantar, cuyo nombre real es Sekou Sylla, es un joven cantante y compositor británico de soul y R&B contemporáneo, nacido el 18 de septiembre de 2004, originario del Reino Unido, Sekou comenzó a desarrollar su interés por la música desde una edad temprana. Influenciado por el góspel, el soul clásico y el R&B moderno, encontró en el canto una forma de expresar experiencias personales y emociones profundas.

Durante sus primeros años participó en presentaciones locales y compartió interpretaciones a través de plataformas digitales, donde poco a poco empezó a construir una comunidad de seguidores

Su camino por la música

Su crecimiento artístico tomó impulso cuando sus interpretaciones comenzaron a viralizarse en redes sociales. La calidad vocal, el estilo íntimo de sus composiciones y su capacidad para conectar con la audiencia despertaron el interés de la industria musical. Esto le permitió firmar con un sello discográfico e iniciar una nueva etapa profesional enfocada en el lanzamiento de material original.

El sencillo “Better man” marcó un punto de inflexión en su carrera. La canción fue ampliamente elogiada por su poderosa interpretación y por abordar temas relacionados con el crecimiento personal, la vulnerabilidad y la búsqueda de una mejor versión de uno mismo. El éxito del tema abrió las puertas para nuevas oportunidades, incluyendo presentaciones en festivales, programas de radio y plataformas de música en línea.

Posteriormente, Sekou continuó ampliando su repertorio con nuevas producciones en las que reafirmó una identidad artística basada en melodías emotivas, arreglos elegantes y una interpretación vocal que mezcla la intensidad del soul con la sensibilidad del pop contemporáneo. Cada lanzamiento ha mostrado una evolución tanto en la composición como en la producción, consolidando una propuesta auténtica dentro del panorama musical británico.

Estilo

Uno de los aspectos más destacados de su carrera ha sido la capacidad para transmitir emociones a través de interpretaciones sinceras. Sus canciones suelen abordar temas como el amor, las relaciones personales, la salud emocional, la esperanza y el crecimiento interior, elementos que han permitido que un público diverso se identifique con su música.

La crítica especializada ha señalado que Sekou representa una nueva generación de artistas británicos que recuperan la esencia del soul clásico sin dejar de incorporar sonidos actuales. Su estilo ha sido comparado con el de otros intérpretes contemporáneos por la profundidad de su voz y el carácter emocional de sus composiciones, aunque ha conseguido desarrollar una identidad propia.

Además de su trabajo en estudio, el cantante ha demostrado un notable desempeño sobre el escenario. Sus presentaciones en vivo destacan por la cercanía con el público y por interpretaciones que priorizan la calidad vocal y la conexión emocional por encima de los grandes efectos visuales. Esta característica le ha permitido fortalecer una base de seguidores que continúa creciendo tanto en el Reino Unido como en otros países.

Con una carrera aún en desarrollo, Sekou continúa trabajando en nuevos proyectos musicales y explorando diferentes matices dentro del soul, el R&B y el pop. Su evolución artística, sumada a su autenticidad y talento vocal, lo posiciona como uno de los nombres más prometedores de la escena musical británica actual, con expectativas de seguir ampliando su presencia internacional en los próximos años.

Reconocimiento

En los últimos años, el cantante británico Sekou se ha consolidado como una de las nuevas promesas del soul contemporáneo y el R&B, gracias a una propuesta musical caracterizada por la honestidad de sus letras, una interpretación cargada de sentimiento y una voz que ha llamado la atención tanto de la crítica especializada como del público internacional. En junio de 2023 lanzó el EP debut titulado Out of mind, y el siguiente año fue nominado al Brit Award for Rising Star.

Ha participado en proyectos o abierto conciertos para grandes artistas de la industria como SZA, Reneé Rapp, Justin Bieber, Central Cee y John Legend, quienes valoran su distintivo registro de barítono dentro del soul moderno.