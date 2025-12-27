Convites Culturales acercan el arte

En este mes de diciembre, los Convites Culturales en el estado de Chiapas llegaron a su final, por los que ahora se encuentran en una etapa de evaluación, detallaron Tania Navarro Aceituno, monitor de producción, y Julio Solís, monitor de programación, en una entrevista pasada.

Enfatizaron que a lo largo de varias semanas estuvieron trabajando en dos colonias de Tuxtla Gutiérrez: 24 de Junio y El Jobo. Durante ese periodo trabajaron en diversas actividades de convivencia comunitaria como talleres, literatura y una cápsula radiofónica que presentaron en el cierre de Convite.

Un arraigo

Los Convites Culturales se han efectuado los últimos seis años en diversos puntos de la ciudad, como El Jobo, San Roque, Albania Alta y la 24 de Junio, por lo que Solís habló sobre cuál es el aprendizaje que le ha dejado este programa. “Hemos notado la importancia de estas acciones culturales y de que se lleven a estos espacios que están apartados del centro. Resulta muy importante que las políticas públicas culturales se enfoquen en colonias apartadas del centro y que el arte pueda llegar hasta ahí”, indicó.

Asimismo, expresó que mediante el Convite fortalecen el tejido social comunitario. “Hemos aprendido que a través del arte y a través de las actividades culturales es como también fortalecemos la formación comunitaria de la colonia, y eso nos parece algo muy valioso”, afirma.

Otro de los puntos que subraya es que los eventos son abiertos al público en general: “Algo que nos gusta mucho es que nuestras actividades no solo son para un grupo reducido sino son intergeneracionales; es decir, que tenemos con nosotros a personas de distintas edades y actividades familiares, conviviendo como una familia”.

Lugar abierto a propuestas

Tania explica que la comunidad tiene la oportunidad de exponer sus ideas: “A mí se me hace muy significativo que las personas tengan la oportunidad de proponer, porque siempre se hacen las políticas cultuales desde un escritorio, y cuando nosotros llegamos a las colonias y preguntamos cuáles son sus gustos, sus sentires y sus pensares, ellos nos comparten sus ideas y con ello elaboramos la cartelera cultural, que es de manera anual”.

Finalmente, enfatizaron que el Convite es una programación de actividades culturales de base comunitaria que se ha desarrollado a lo largo de seis años en diversos puntos de la capital.