Convoca a curso preuniversitario de Música

La Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) abre su convocatoria al Curso Preuniversitario en Clásico y Jazz y Música Popular, correspondiente al ciclo Agosto-Diciembre de 2026. Esta formación de cuatro semestres, es requisito para ingresar a los programas de licenciatura.

El propósito del curso preuniversitario es brindar la formación musical previa al nivel superior y que los alumnos cuenten con habilidades básicas de lectura musical, entonación, reconocimiento de patrones melódicos y rítmicos, historia y teoría musical.

El proceso de ingreso consta de un curso de inducción, que se llevará a cabo del 7 al 9 de julio, de 8:00 a 12:00 horas, y una evaluación por competencias para los estudiantes con formación musical previa, que busquen ubicarse en alguno de los semestres. Estos procedimientos se ofrecen sin costo para el estudiantado.

El requisito para tomar el curso es contar con conocimientos básicos de lectura musical, entonación, patrones melódicos y rítmicos. Quienes cumplan con ello pueden registrarse a través de la página electrónica www.famunicach.mx/preuniversitario, entre el 12 de febrero y el 30 de junio.

El día 9 de julio de 2026 se hará la evaluación por competencias a los estudiantes que, por formación previa, cuenten con conocimientos de reconocimiento auditivo, entonación, teoría, armonía tradicional y moderna, contrapunto, armonía al teclado y ejecución instrumental.

Para más información pueden acudir a la Facultad de Música, en bulevar Ángel Albino Corzo km 1087, Tuxtla Gutiérrez. Además, la institución pone a disposición la página www.famunicach.mx/preuniversitario, el correo electrónico preuniversitario@famu.unicach.mx y el número 9614267392 (Whatsapp).