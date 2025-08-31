Convoca a estudiantes a hacer crónica

La convocatoria del cuarto Premio de Crónica Cultural Festival Cultura UNAM ya está abierta y llama a los estudiantes de licenciatura o posgrado de cualquier institución pública o privada, a mostrar su tu talento con la palabra, la escritura y el gusto por narrar eventos culturales de la escena universitaria.

Si te gusta escribir, narrar historias, darles vida a través de las letras y además te apasiona la cultura, regístrate al cuarto Premio de Crónica Cultural Festival CulturaUNAM, un certamen que busca fomentar y difundir el periodismo cultural entre la comunidad universitaria de cualquier institución de educación del país, interesada en los eventos convocados por CulturaUNAM.

Debes presentar una crónica inédita de tu autoría, en formato escrito, que aborde desde una perspectiva cultural una o varias actividades convocadas por CulturaUNAM y/o realizadas en dos eventos, la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (Filuni), que se está desarrollando desde el pasado martes y concluye el domingo 31 de agosto de 2025, en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM; o del Festival Internacional de Teatro Universitario (FITU), que se realizará del 4 al 14 de septiembre de 2025.

Mecánicas para participar

Para participar debes registrarte previamente mediante el llenado de un formulario, deberás subir tu documentación y tu crónica cultural, cuya extensión debe ser de entre 3 mil y 5 mil caracteres con espacios y deberá subirse en formato PDF al mismo formulario de registro y etiquetado de la siguiente manera: “Cronica_NumeroDeFolio_Nombre de la obra.pdf”.

Debes anexar a la crónica una carta de cesión derechos con la autorización para su difusión, reproducción y promoción en las vías que CulturaUNAM considere adecuadas. El registro es a partir del 18 y hasta el 30 de agosto de 2025, a las 23:59 horas

La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México (CulturaUNAM), el Festival CulturaUNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas (UIP) son las instancias convocantes a este galardón que otorgará tres premios. El primer lugar recibirá 15 mil pesos; el segundo lugar, 12 mil pesos; y tercer lugar, 10 mil pesos.

Sobre la propuesta

La crónica deberá ser sobre cualquier evento convocado por CulturaUNAM a partir del 26 de agosto y hasta el 14 septiembre de 2025. La fecha límite para subir a la plataforma de registro la crónica y los archivos requeridos (carta y datos generales) es el 22 de septiembre de 2025 a las 23:59 hora de la Ciudad de México.

Toda la información y el registro para participar se pueden encontrar en https://corrientealterna.unam.mx/convocatorias/cuatro-premio-de-cronica-cultural-festival-cultura-unam/.