Convocan a bienal de pintura

Esta semana se abrió la convocatoria de la VIII Bienal Nacional de Pintura José Anastasio Monroy, que organiza la Universidad de Guadalajara, y cuyo premio es de 150 mil pesos en la categoría de artistas consolidados, y 120 mil pesos para artistas emergentes.

Si bien es organizada por la universidad, el director de este certamen, Ricardo Duarte Méndez, explica que tiene alcance nacional. Tan solo el año pasado recibieron 2 mil 433 obras de mil 442 artistas de todas las entidades de la República. “Para la Universidad, la Bienal es un ejercicio de descentralización muy significativo porque honra la memoria de José Anastasio Monroy, oriundo de Autlán de Navarro (Jalisco)”, dice Duarte.

Para esta edición, estrenan plataforma de registro: https://bienaljamonroy.udg.mx/viii-bienal. La fecha límite para inscribirse es el 22 de junio, pero el director recomienda aplicar con tiempo para evitar saturaciones los últimos días. También señala que, aunque el proceso es digital, hay un chat y un correo electrónico para atender dudas. Los resultados se dan a conocer en octubre. “La Bienal está enfocada directamente en la pintura, no tiene una temática en específico, es libre”, dice.

Invitación

La convocatoria está abierta para artistas emergentes y artistas consolidados. Además, hay premios para el segundo y tercer lugar que, en el caso de los consolidados son 100 mil y 70 mil pesos, respectivamente. Mientras que en la categoría de emergentes el segundo lugar se lleva 80 mil pesos y el tercero 50 mil. También se seleccionan cerca de 60 obras para participar en una exposición en el Centro Universitario de la Costa Sur y que luego recorrerá el país.

Para Duarte Méndez es importante hacer una bienal enfocada a la pintura porque “es una disciplina que ha trascendido, es un ente en constante transformación, (pero) podemos ver un retorno a la valoración de técnicas tradicionales. El coleccionismo sigue adquiriendo la pintura”.