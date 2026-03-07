Convocan a crear murales

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC), también festejará el centenario del natalicio de Jaime Sabines por medio de la convocatoria Murales en tu Ciudad: 100 Años de Sabines, Trazos y Poesía.

El objetivo es fomentar la apropiación del espacio público y homenajear al poeta tuxtleco Jaime Sabines, traduciendo su lírica en imágenes para fortalecer la identidad cultural de la ciudad.

Bases

Los participantes deben ser colectivos de artistas visuales con un mínimo de tres integrantes, con residencia comprobable en Tuxtla Gutiérrez. Los interesados deben designar un representante, presentar el currículum del colectivo y semblanzas individuales, así como un boceto digital (en formato PDF o JPG de alta resolución) de la propuesta de mural. Las dimensiones mínimas de la obra deben ser de 3 x 5 metros. También se requiere una justificación del mural plasmada en una cuartilla, especificando la ubicación, medidas del muro, textura de la superficie, viabilidad e impacto social.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 16 de abril de 2026, a las 14:00 horas. Las propuestas deben enviarse al correo electrónico [email protected]. El envío debe incluir el nombre completo de los integrantes, número telefónico de contacto, copia de identificación oficial vigente (INE), CURP actualizada y comprobante de domicilio con antigüedad de no más de tres meses.

Puntualizan que la temática de los murales debe inspirarse en la vida y la obra poética de Jaime Sabines, evitando representaciones literales de su rostro o so nombre, y privilegiando el lenguaje simbólico y conceptual. El comité evaluador considerará la creatividad, la originalidad, el apego a la temática, la composición artística, la viabilidad técnica y el impacto visual y emocional.

Deliberación

Se otorgará un premio único de 20 mil pesos, que cubre la creación del mural, materiales y honorarios, además de un reconocimiento al colectivo ganador. La propuesta seleccionada se anunciará el 24 de abril del año en curso, a través de los medios de difusión del Instituto. Para resolver dudas pueden contactar a Alejandra Díaz a través del número 9611119865.