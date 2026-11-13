Coppola reeditará su filme Megalópolis

El cineasta Francis Ford Coppola anunció una nueva versión de Megalópolis, su más reciente película, que fue destrozada por la crítica y que tuvo pérdidas por unos 100 millones de dólares.

El nuevo título será Megalópolis al descubierto del que ya no dio más detalles en el marco de su participación en el World Businnes Forum realizado en la Expo Santa Fe, a donde fue invitado por ser uno de los líderes en el cine mundial. “Soy propietario y puedo hacer lo que muchos no pueden, que es editar”, dijo el realizador de 87 años, esperando que pueda salir a cines en 2027.

La versión original cuenta la historia entre un artista que busca dar el salto a un futuro idealista, pero se enfrenta a un alcalde que sigue comprometido con un status quo regresivo.

La misma fórmula

La decisión de editar Megalópolis no es nueva, ya fue algo que vivió con El Padrino 2, que inicialmente no fue aceptada.

“‘El Padrino 2’ fue una película que iba y venía en el tiempo, entre un antes y después del ‘Padrino’ (original) y mi intención era que fuera diez minutos de una cosa y diez de la otra, entonces el público (de prueba) dijo que eran actuaciones terribles y que no era como la anterior y dije eso qué significa, yes que era muy rápido para ellos todo, entonces dijimos dupliquemos los tiempos y 20 minutos, tuvimos entonces una función en San Diego con 183 cambios y a la gente le encantó, era la misma película, solo le dimos más minutos”, dijo. “Eso demuestra que tenemos que seguir nuestros instintos sin sentir miedo y en lugar deprimirme al respecto, dije, ok, que sean 20 minutos y si no funciona, pues trataré poniéndole más”, recordó.

Un hombre de convicciones

También habló de la importancia de seguir firme en sus ideas, como ocurrió cuando impulsó a Marlon Brando para ser el Padrino, ante la negativa de los estudios que incluso le solicitaron que el actor diera un seguro de un millón de dólares si las cosas no salían bien.

En algún momento le sugirieron otros actores, uno de ellos guapo y alto, del que ya no recuerda el nombre, pero él se mantuvo tanto en la decisión de Brando y Al Pacino, al que tampoco querían. “Llegamos a su casa de Marlon y lo grabamos, él dijo que quería que el personaje pareciera bulldog, se caracterizó, pintó el cabello y cuando llegué con el ejecutivo y le mostré el video lo vio de güero y dijo no, de ninguna manera, pero luego vio cómo se fue caracterizando y al final no solo lo contrataron, sino que no le pidieron seguro”, apuntó.