Jorge “El Coque” Muñiz tiene 54 años de carrera, pero lejos de tener el ego de alguien consagrado, tiene la humildad para reconocer que los jóvenes son quiénes marcan la pauta en la industria de la música.

“Creo que hay una generación maravillosa, México en este momento está brillando por su causa, voy a poner algunos que yo considero tienen al público en sus manos, dependerá de ellos si lo continúan o no, como Ángela Aguilar, Belinda, Danna, Natanael, Peso Pluma y Dani Flow. Me gusta todo lo que hacen los chavos, porque lejos de criticarlos deberíamos de admirarlos y preguntarles cómo le hacen para tener lo que han logrado”, dijo Jorge Muñiz.

El famoso comentó que reflejo de lo que ha hecho esta nueva camada de artistas por la industria musical en México, es la cantidad de artistas internacionales que han estado en nuestro país, entre ellos Christina Aguilera o Sting, quienes se presentaron hace unas semanas en la Feria de San Marcos, pero además artistas mexicanos como Peso Pluma, Natanael o Carín León actuaron en un festival de música tan importante como Coachella.

“Ya nada más nos falta que Luis Miguel esté en Casa de Toño —comentó bromeando el cantante—. Es un gran cambio increíble y qué bueno, cuándo se hubieran imaginado que estos grandotes estuvieran tan cerca de nosotros a través de una feria, está cambiando la industria y eso es bueno, hay que felicitarlos y estar orgullosos”.

Pero a pesar de esto, Jorge Muñiz no se ve haciendo colaboraciones con algunos de estos nuevos talentos, porque siente que hay un espacio muy claro para los artistas que pueden hacer esta clase de trabajos y él sabe perfectamente que no puede estar ahí, al menos no por el simple hecho de querer entrar a la tendencia de lo que hoy se escucha, pero si la casualidad lo pone en el escenario con alguno de ellos no dirá que no.

Estas declaraciones las hizo durante la conferencia de prensa para anunciar su concierto del 11 mayo en el Lunario, con el cual planea festejar a las mamás en su día, haciéndolas pasar una noche especial y divertida. “Lo padre de los shows que tengo la fortuna de hacer, es que yo tengo un grupo desde hace muchos años, que pudo ir cambiando de muchos a pocos elementos pero siempre hay un estándar, que me da la oportunidad de tener invitados, porque las sorpresas siempre son agradables en el escenario y aprovechamos para recordar las canciones clásicas de los grandes compositores, nunca fallará cantar algo de Armando Manzanero, de Álvaro Carrillo, de Napoleón, podría definir mi espectáculo como una fiesta entre amigos y en el camino voy contando muchas anécdotas”.

Jorge Muñiz explicó que no hace el Auditorio Nacional, porque no considera que pueda lograr el aforo que tiene este recinto (10 mil personas), pero en el Lunario, que tiene una capacidad de hasta mil 200 espectadores, puede hacer una veintena de fechas al año.