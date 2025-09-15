Coque Muñiz se recupera tras cirugía

El cantante Jorge Muñiz preocupó a sus seguidores tras darse a conocer que, en días recientes, fue hospitalizado de emergencia debido a un intenso dolor abdominal.

El conductor e intérprete habría compartido un video en su cuenta de Instagram, el cual fue eliminado horas después, donde explicaba que inicialmente pensó que el malestar se debía a una intoxicación alimentaria.

“Me empecé a sentir mal, me dolía la panza. Dije ‘a lo mejor es una comida que me cayó mal’, pero me empezó a doler más, me duele la boca del estómago, un dolor súper feo”, se le escuchaba decir en la grabación, de acuerdo con reportes de distintos medios.

Tras someterse a varios estudios médicos, se le habría diagnosticado un problema en el colon. Según se reporta, Muñiz explicó que tenía el colon “volteado”, lo que impedía el funcionamiento normal del intestino, por lo que fue intervenido quirúrgicamente.

La cirugía se llevó a cabo sin complicaciones y, de acuerdo con la información disponible, el también cantante fue dado de alta este viernes 12 de septiembre.

En el video, habría señalado que su buen estado físico ayudó en su recuperación. “Gracias a Dios había bajado de peso, eso me ayudó. Mis signos vitales estaban perfectos”, comentó.