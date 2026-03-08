Corey Harrison está en bancarrota

Corey Harrison, de El precio de la historia, solicitó ayuda económica de sus seguidores después de que sufrió un accidente de moto en México y que tuvo que someterse a varias intervenciones que lo han dejado en banca rota.

Confesó que gastó casi todo su dinero en facturas médicas luego del aterrador accidente al que le siguieron complicaciones potencialmente mortales. Fue en enero cuando Corey estuvo involucrado en un terrible accidente en Tulum que le ocasionó fractura en 11 costillas, así como una conmoción cerebral y lesiones faciales, por ello no pudo asistir a la boda de su padre, Rick Harrison.

En enero, Corey mostró fotos de cómo se encontraba tras el accidente y escribió: “Estoy bastante mal, pero estoy bien. Las barras de choque son geniales. Tres noches en el hospital, once fracturas en la caja torácica. Haré un episodio en @theCoreyHarrisonshow. Lo siento, papá. Parece que me estoy perdiendo tu boda”.

Gastos hospitalarios

Corey Harrison, conocido por el programa El precio de la historia, reveló que atraviesa una complicada situación de salud y económica tras haber estado hospitalizado en México. El también llamado “Big Hoss” contó a TMZ que permaneció dos semanas internado, pero decidió salir antes de tiempo porque las facturas médicas comenzaban a dispararse. Sin embargo, esa decisión le pasó factura: cuando ya se encontraba descansando en su casa de Tulum, empezó a sentir dolores muy intensos. Un médico acudió a atenderlo y le administró suero intravenoso y morfina, pero el tratamiento no logró aliviarlo.

La situación se agravó cuando sus niveles de oxígeno comenzaron a bajar, lo que lo hizo temer por su vida, pues aseguraba que no podía costear volver al hospital. Finalmente, sus amigos lo trasladaron a otro centro médico más económico, donde fue sometido a tres cirugías y permaneció 18 días hospitalizado.

Aunque ya fue dado de alta y continúa su recuperación en casa, Harrison asegura que el proceso le dejó gastos médicos cercanos a los 120 mil dólares, una cifra que dice no poder pagar. Según explicó, actualmente solo tiene alrededor de 400 dólares en su cuenta y además debe dinero a su padre y a varios amigos que lo ayudaron a cubrir parte de los costos.