Coro cenzontle asiste a Fiesta de la Cultura

La Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego reunió a las voces, los saberes y las tradiciones de nuestros pueblos, y tuvo lugar el pasado sábado 7 de noviembre en la Ciudad de México, en esta celebración artística participó el Coro Cenzontle, ensamble perteneciente al Centro Cultural Tijuana (Cecut), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

La propia Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) y el Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM), presentaron la segunda edición de la Fiesta de Culturas Comunitarias en La Plaza de la Constitución de la Ciudad de México, escaparate que albergó un espectáculo de música, danza, teatro y literatura, a cargo de más de 800 niñas, niños y jóvenes de 183 Semilleros Creativos provenientes de 141 municipios de 28 entidades del país.

Fue en esta fiesta de la diversidad cultural y lingüística de México, donde participó el coro Cenzontle y cuya actuación artística está encaminada a fortalecer junto con los demás participantes la memoria colectiva, la convivencia y la cultura de paz a través de la música, la danza y el teatro.

Actividad previa

Previamente participaron en un campamento de entretenimiento un espacio de encuentro, aprendizaje y convivencia, donde niñas, niños y jóvenes compartieron experiencias, exploraron su creatividad y fortalecieron sus raíces culturales, tomado en cuenta que la música tiene mucho que contar, ya que acompaña los caminos de la migración, las preguntas sobre la alegría y los momentos de celebración donde encaja la actuación de este ensamble coral.

En el coro Cenzontle participan Grace Chacón Ramírez, Kenia Paola Navarro Rojo, María Isha Betel Jaramillo Pérez, Pablo de Jesús Jaramillo Pérez, Ximena Duarte Ramirez, Ximena Raquel Sánchez, Camila Pereida Castro, Karlo Sebastián Solo Escamilla, Esteban Celis Tototzintle, Christian Lopez Delgado, Anthony Vicente Marcos Pérez, Humberto Isaac Silva Reyes, Sahara Peña Sarabia y Christian Alexander López Delgado.