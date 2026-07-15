“Corporeum”: una mirada al cuerpo masculino

Mucha gente que ha visitado “Corporeum” se ha escandalizado ante la obra de Reynaldo Velázquez, pues “va en contra de los valores de la familia tradicional”, e incluso una señora pasó su mano por una de las pinturas como intentando tapar los genitales de la persona retratada; mas Reynaldo “nunca tiene la intención de sexualizar”, dice Fernando San Gabriel, integrante de la Brigada Cultural en el Museo de la Ciudad, donde está montada la obra plástica del artista.

Tenemos una noción de lo que es el cuerpo masculino, que generalmente aparece desde el deseo, pero cuando aparecen narrativas diferentes como la de Reynaldo, que habla desde el erotismo y no desde lo sexual, nos incomoda.

La muestra es una invitación a apreciar las formas, los colores, las sombras y las texturas. En su obra “refleja lo que vive, refleja lo que ve en su propia mirada, desde una admiración gigantesca por el cuerpo masculino”, pero no de cuerpos hegemónicos, sino de cuerpos reales.

Sus modelos siempre han sido sus amigos, a quienes ha retratado desde jóvenes y en diversas etapas de sus vidas. Hay una diversidad de técnicas en esta exposición: dibujo a lápiz, litografía, óleo, acuarela, y punta de plata. Su paleta de colores se identifica por tonos terrosos y cálidos, sobre todo en su pintura al óleo.

Este es el último mes que “Corporeum” estará exhibida en el Museo de la Ciudad, por lo que San Gabriel invita a los tuxtlecos —incluso a los visitantes a quienes no les pareció muy correcta la exposición— para que a través de la narración de expertos puedan tener una mirada diferente del arte de Reynaldo Velázquez, uno de los artistas plásticos más talentosos de Chiapas.