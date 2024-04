Corrales olvidó a Soto

Durante la producción de la telenovela Mi camino es amarte se desataron rumores de un posible romance entre Sara Corrales y Gabriel Soto, situación que se complicó con los comentarios sobre una crisis entre Soto e Irina Baeva.

Aunque las especulaciones nunca se confirmaron, la actriz Geraldine Bazán, exesposa de Soto, sugirió en el reality La casa de los famosos 4 que había algo de verdad, ya que su ex se veía y actuaba diferente.

Sara Corrales, al ser cuestionada por los medios sobre una supuesta relación con el actor, se limitó a comentar: “La verdad, ese tema ya pasó hace mucho tiempo. La verdad, no vi qué fue lo que dijo Geraldine, y pues no veo que tenga que estar hablando de temas que no me conciernen y que no tengo ni idea”.

La actriz colombiana evitó profundizar en el tema y expresó que no se siente ofendida por los comentarios de Bazán en el reality show. “No voy a hablar del tema porque es un tema que está completamente muerto y que no me corresponde. Me acabo de enterar de la situación por ustedes”, expuso en su visita a México.