El actor Enrique Madrid asegura que el productor Omar Suárez le ofreció 5 mil pesos tras ser golpeado por Pablo Montero. “Que les firmara para ya no demandar”, comentó.

Desde hace unos días, Pablo se volvió protagonista de titulares que lo vinculan a un altercado físico con un compañero y con quien comparte créditos en Perfume de Gardenia.

Ante esto, Enrique Madrid decidió demandar a Montero, lo que fue tomado de forma negativa por la producción de la obra de teatro debido a que lo corrieron. “El productor me dijo que no podía estar en una producción en donde yo quería demandar a Pablo Montero. Me dijeron que me regresara a la Ciudad de México, proveniente de Mérida, y que me daban las gracias”, comentó el actor.

Además, señala que el productor le ofreció de forma inmediata una compensación. “Me ofrecieron cinco mil pesos para revisarme la mandíbula, las cosas médicas y que les firmara una carta para ya no demandar a Pablo. Fue un puñetazo en la mandíbula y no una cachetada como están diciendo. Además, el cantante estaba alcoholizado”, comentó.