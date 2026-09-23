“Cositas” pasa de la televisión a la IA

De pasar del Canal 5 de televisión abierta a tener sus plataformas digitales en las que mantiene su contenido de “manualidades, recetas llenas de imaginación, historias y actividades para compartir en familia”, “Cositas” ha evolucionado en tiempos de redes sociales e inteligencia artificial donde se mantiene vigente.

En entrevista, tras la presentación de la conductora Tania Rincón como embajadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef en México), “Cositas” cuenta que no está peleada con las nuevas herramientas y llama a dar espacio a la creatividad.

Quien marcó a una generación como maestra de manualidades con cápsulas en televisión abierta usando pegamento, papel, cartón y tijeras de punta chatita, llama también a que haya supervisión de los adultos hacia los y las menores en las redes. “Estoy sorprendida, la verdad, día a día veo que esta forma de comunicación ha cambiado muchísimo. No estoy peleada con las herramientas, pero sí quiero invitar a que ahora -no olvidándonos de toda la tecnología-, también le demos un poco de espacio a la creatividad que se ha olvidado”, expresa.

Tecnología

Ante el uso de dispositivos electrónicos en las infancias como distracción, la maestra de profesión dice estar consciente “que ahora la forma de vida es diferente”: “Esta falta de tiempo, entre comillas, a veces nos obliga a recargar a los niños que estén cerca de un celular, de una tableta y se nos olvida que es muy importante acercarnos a ellos. Mi propuesta es que no se olviden de que es importante tener un ratito de espacio con los niños, no solamente para crear cosas; es muy importante aprender a recortar, a estrujar, a pegar y sobre todo a dejar volar la imaginación, pero además, si lo hacemos en compañía de la familia, puede haber un momento de comunicación más real”, externa.

En su experiencia al salto tecnológico en Instagram, Tiktok y Youtube, la presentadora dice que “los niños de ahora” ya traen “otro chip”, y son muy diferentes a los de los años 90 porque “viven una realidad muy diferente”. “Me sorprendo de la inteligencia artificial. He sido censurada por mis niños porque dicen: ‘Cositas, ¿cómo es posible que tú, que nos enseñaste a crear, ahora estés depositando toda esta creatividad e imaginación en la inteligencia artificial?’.

“Yo les contesto que no. Yo valoro mucho la creatividad que tienen todos mis niños, incluso me mandan dibujos y yo hasta presumo de sus nuevas empresas. Y yo estoy entrando en esta en este juego de la inteligencia artificial que me sorprende, la verdad, porque de repente es fácil convertir a cositas en una caricatura”, externa.

En medio del debate de la regularización de las redes sociales en México para las y los menores de edad, señala que requiere de mucho cuidado, pero sobre todo de mucha supervisión de alguien adulto. Advierte que, aunque haya mucha supervisión, contenido inadecuado podría llegar a los y las menores.