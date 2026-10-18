Cosme reconoce a compositores

Álvaro Curiel de Icaza, director de Somos y Tú eres mi problema, proviene de una familia de compositores: su tío abuelo Gonzalo es el autor de Vereda tropical y su papá Francisco de música para cintas como María Isabel, así que solo era cuestión de tiempo para que “volviera” a sus raíces en un filme.

Lo hace con Cosme, que se estrenará en el marco del Festival Internacional de Cine de Morelia. La cinta sigue a un músico errante (Mauricio Pimentel) que recorre pueblos con su hija (Abril Manrique) en una camioneta que lo mismo es casa, que escenario y herida abierta. “Es la historia de definir el lugar del artista en la sociedad, si lo necesita o no. Siempre se pregunta si es necesario y al final la gente común sí requiere de un camino más allá de lo espiritual y religioso”, comenta Curiel. “Los compositores son los artistas más mundanos, del pueblo, de la calle, son los que conectan, si no de dónde han salido Juan Gabriel o Joan Sebastian. Yo que soy de una familia de músicos y compositores, me encanta homenajear a esos poetas del pueblo”, considera.

Este es el cuarto filme del director luego de Acorazado, Marioneta y Tú eres mi problema. La cinta se rodó en diciembre pasado bajo un esquema en el que Curiel puso de su propio bolsillo, en sociedad con empresas como EFD y Disruptiva.

Eso es algo que desea quede claro, porque es hermano de Claudia Curiel de Icaza, actual Secretaría de Cultura federal, lo que implica que por el resto del sexenio no puede aplicar a fondos públicos como Focine y Eficine. “Pensé qué pasaría en los próximos seis años de mi vida, si hacer series, pero me decidí por hacer películas y hay manera, en lugar hacer fila en los fondos que están colapsados por los 900 proyectos que hay”, subraya.

Actúan además Patricia Reyes Spíndola y Mercedes Hernández.