Cósmica, un amor galáctico

El montaje Cósmica, concebido por estudiantes del quinto semestre del Bachillerato de Innovación, Ciencias, Artes y Humanidades de Chiapas (Icahch), se presentó el 27 de marzo en el marco del Día Mundial del Teatro.

Desde el escenario del teatro Francisco I. Madero, los actores dieron vida al texto de la dramaturga Gabriela Román Fuentes, que relata una historia de alumnos de preparatoria que involucra confusión, amor, enojo y presión social.

La obra se centra en dos chicas que descubren la atracción y sus complicaciones, así como los “sacrificios” que se hacen “en nombre del amor”. Alrededor de la pareja orbitan sus compañeros, quienes luchan por llegar a tiempo, por gustar y encajar con los demás. Los típicos dramas de preparatorianos.

Gran aceptación

El trabajo de los jóvenes fue bien recibido por los espectadores, quienes celebraron que el Icahch les brinde un espacio de expresión, además de felicitar el acompañamiento de los docentes Darwin Enahudí y Ana Ferral durante la creación del montaje.

Cósmica es un producto escolar que buscarán presentar en otras sedes, de la mano de otros tipos de financiamiento, acercando a los estudiantes al modelo de autogestión que impera en el mundo del arte.