Coti trae su paisaje pop

Coti regresa a México, un país en el que sabe que algunas de sus canciones generaron gran éxito. “Fui papá muy joven y empecé mi carrera a contracorriente, como compositor, porque es lo único que sabía hacer”, comenta Coti Sorokin en entrevista a distancia. “Inicié haciendo canciones más ‘a traje a la medida’ (para otros artistas), pero cuando las canciones son buenas, se pueden poner cualquier traje, le puedes poner una voz dulce o más rasposa”, agrega.

A 20 años de distancia de su disco Esta mañana y otros cuentos, el músico sigue escribiendo canciones como cuando empezó, “con la misma ilusión, aunque claro con más experiencia”.

A Coti se le cuestiona sobre esas canciones en las que aparecen muchos supuestos compositores, cuando es muy claro que solo es una repartición legal de regalías. “Hay algo hasta de corrupción en eso”, replica.

Con su 20 Tour 25, Coti se presenta el 13 de noviembre en el Foro La Paz (CDMX).