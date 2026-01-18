Covarrubias desea evitar broncas

Después de la polémica en la que se vio envuelto Juan Diego Covarrubias tras la denuncia pública que hizo su exesposa Edna Monroy por la supuesta violencia emocional que ejerció en su contra, el actor respondió que el silencio también es una postura.

El famoso recurrió a sus redes sociales para compartir un breve comunicado en el que dejó saber que mientras los rumores se expandían, él se mantuvo en silencio para “proceder de la manera y en el lugar correcto”, sin dar más detalles al respecto. “La gente que me conoce en el ámbito personal y laboral puede constatar que no soy una persona que le gusten los problemas o escándalos, mucho menos alimentar o incitar el morbo de manera negativa”, dijo.

Edna Monroy, quien estuvo casada con Juan Carlos Covarrubias de 2017 a 2019, denunció que el famoso llegó a grabarla sin su consentimiento en momentos en los que ella se encontraba vulnerable en su vida.

Tal situación habría derivado en una pelea con el hermano de Monroy, quien al enfrentarse a Covarrubias fue agredido físicamente. El actor ha dicho que emprenderá acciones en contra de su exesposa.