Coyote Ugly, un clásico con ritmo

La vida regularmente no es como la planeamos. Esa es una de las lecciones que, entre música y coreografías ambientadas en un bar de Nueva York, nos da Coyote Ugly, el filme que se estrenó con el inicio del milenio y que por mucho tiempo fue tema de conversación de la juventud de aquel entonces.

La historia que se puede ver en Disney arranca con Violet, quien con 21 años tiene el propósito de convertirse en una compositora reconocida. La única opción que encuentra para ganarse la vida es trabajando como mesera en uno de los clubs nocturnos de moda. Poco a poco la tímida Violet Sanford, quien deja a su padre viudo y a su mejor amiga de la infancia, se desdibuja y da paso a una mujer empoderada. Además, se da cuenta de lo que es capaz de hacer explotando su lado sensual. Han pasado 25 años desde que se estrenó este filme que recaudó unos 100 millones de dólares en taquillas de todo el mundo y que cautivó a chicas y chicos por incluir en su trama música, sueños, sororidad, sensualidad, amistad y romance.

Uno de los deberes de Violet y de sus compañeras era bailar a cierta hora en la barra del bar. Así, Cammie, Zoe, Rachel y Violet se vuelven el principal atractivo de los parroquianos del bar Coyote que regentea Lili, la estricta dueña.

La mencionada cinta es una historia de amistad y coincidencias, de amor y de vocación, pues Violet se da cuenta del potencial que tiene, de que ha dejado atrás a la chica ingenua que fue y que está dispuesta a conseguir su sueño de ser letrista, al igual que lo hizo su mamá en su juventud.