“CR7” inspira a Sydney Sweeney

Sydney Sweeney sorprendió al demostrar que también domina los balones en la cancha. Todo ocurrió durante la visita de la actriz al estadio José Alvalade, casa del Sporting de Lisboa, donde no solo mostró sus habilidades, sino que se declaró fanática de “CR7”. “Cristiano Ronaldo es mi futbolista favorito. Soy muy ambiciosa y, si fuera futbolista, él sería mi modelo a seguir”, expresó la protagonista de Euphoria al explicar que admira la mentalidad competitiva y la disciplina del delantero portugués.

Sweeney destacó la ética de trabajo y la constancia de Ronaldo “al más alto nivel durante tantos años”, cualidades que, dijo, también intenta aplicar en su carrera profesional. Las declaraciones se viralizaron en redes sociales y generaron reacciones entre aficionados del futbol y seguidores de la actriz. Aunque no existe vínculo personal entre ambos, sus palabras fueron interpretadas como un gesto de admiración deportiva hacia una de las figuras más influyentes del balompié mundial, quien se encuentra a meses de su boda con Georgina Rodríguez.

La visita de Sweeney al club lisboeta también acaparó los reflectores. Tras el partido, bajó a la cancha, recibió una camiseta personalizada y se animó a dar algunos toques al balón, incluso cobró un pénalti improvisado.