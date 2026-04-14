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Crea murales inspirados en Sabines

Abril 14 del 2026
Crea murales inspirados en Sabines

Gabriela Abarca Flores, directora de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla, invitó al público en general a ser parte de la convocatoria “Murales en tu ciudad. 100 años de Sabines: trazos y poesía”.

En rueda de prensa detalló que la iniciativa celebra tanto la vida y obra del poeta como el talento de los muralistas del estado.

Propósito

Abarca señaló que la temática del encuentro se enfoca en resaltar la vida y la poesía de Sabines, y se entregará un premio único de 20 mil pesos a la propuesta elegida.

“Sobre el monto económico que se entregará al colectivo, este pago ya contempla la realización del mural, la búsqueda del espacio y el pago de honorarios a los artistas involucrados en desarrollar la idea”, expresó.

El objetivo —añadió— es fomentar la apropiación del espacio público y rendir homenaje al escritor tuxtleco, traduciendo su lírica en imágenes que fortalezcan la identidad de nuestra ciudad. Sobre los puntos a considerar, destacó que únicamente podrán inscribirse propuestas colectivas de mínimos 3 artistas con residencia comprobatoria en la capital chiapaneca.

Registros

Indicó que el periodo de inscripción se cerrará el día 30 de abril, a las 14:00 horas. La propuesta deberá enviarse al correo [email protected], con todos los documentos que se solicita en el cartel publicado en las redes sociales del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC).

Sobre las temáticas refirió que deberán estar inspiradas en la vida y obra del autor chiapaneco, evitando la representación literal de su rostro o su nombre. Se valorarán especialmente aquellas que desde una perspectiva creativa, contemporánea e innovadora logren reinterpretar su legado, su pensamiento y su trayectoria artística, privilegiando el lenguaje simbólico y conceptual.

Finalmente, informó que el fallo del jurado calificador será inapelable y que el propio grupo propondrá el lugar donde desarrollará el proyecto.

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