Crea murales inspirados en Sabines

Gabriela Abarca Flores, directora de la casa de la cultura Luis Alaminos Guerrero del Ayuntamiento Municipal de Tuxtla, invitó al público en general a ser parte de la convocatoria “Murales en tu ciudad. 100 años de Sabines: trazos y poesía”.

En rueda de prensa detalló que la iniciativa celebra tanto la vida y obra del poeta como el talento de los muralistas del estado.

Propósito

Abarca señaló que la temática del encuentro se enfoca en resaltar la vida y la poesía de Sabines, y se entregará un premio único de 20 mil pesos a la propuesta elegida.

“Sobre el monto económico que se entregará al colectivo, este pago ya contempla la realización del mural, la búsqueda del espacio y el pago de honorarios a los artistas involucrados en desarrollar la idea”, expresó.

El objetivo —añadió— es fomentar la apropiación del espacio público y rendir homenaje al escritor tuxtleco, traduciendo su lírica en imágenes que fortalezcan la identidad de nuestra ciudad. Sobre los puntos a considerar, destacó que únicamente podrán inscribirse propuestas colectivas de mínimos 3 artistas con residencia comprobatoria en la capital chiapaneca.

Registros

Indicó que el periodo de inscripción se cerrará el día 30 de abril, a las 14:00 horas. La propuesta deberá enviarse al correo [email protected], con todos los documentos que se solicita en el cartel publicado en las redes sociales del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC).

Sobre las temáticas refirió que deberán estar inspiradas en la vida y obra del autor chiapaneco, evitando la representación literal de su rostro o su nombre. Se valorarán especialmente aquellas que desde una perspectiva creativa, contemporánea e innovadora logren reinterpretar su legado, su pensamiento y su trayectoria artística, privilegiando el lenguaje simbólico y conceptual.

Finalmente, informó que el fallo del jurado calificador será inapelable y que el propio grupo propondrá el lugar donde desarrollará el proyecto.