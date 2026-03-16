Crea puentes con su voz

México ha dejado huella en Nacho Vegas. Tal vez sea la forma en que aquí se apropian de sus canciones o la intensidad social que ha percibido en las calles, pero el cantautor asturiano dice que su paso por el país le ha recordado que la música es un altavoz de las historias y las luchas colectivas. “Le agradezco muchísimo al público mexicano la naturalidad con la que toman la música y la hacen propia. Una vez, un grupo de seguidores hizo un video con una canción mía que hablaba de calles muy concretas de mi ciudad, en Asturias. Yo pensaba que era algo demasiado local, pero ellos la tomaron para hablar de sus propias ciudades”, dice en entrevista.

El cantante de 51 años visitó nuestro país por primera vez hace casi dos décadas junto a Enrique Bunbury y, desde entonces, ha construido una relación constante con el público mexicano que, asegura, ha sumado nuevas generaciones de seguidores.

Nuevas generaciones

“Muchos de mis primeros seguidores eran fans de Enrique Bunbury y eso fue una gran suerte para mí, entrar en México de esa manera. Pero ahora veo, incluso hijos e hijas de quienes escuchaban mis discos antes. Creo que aquí tengo un público sensiblemente más joven que en España”, expresó.

Durante su estancia en la Ciudad de México, el músico presenció la movilización del 8M, una de las marchas feministas más multitudinarias del país. Para el cantautor, ver la dimensión de la protesta fue revelador, una experiencia que reflejó la fuerza social que percibe en este país. “Yo conocía las que se hacen en España, en Asturias o en Madrid, pero claro, son allá mucho más pequeñas. Aquí ver a decenas de miles de mujeres marchando con esa intensidad fue algo súper bonito”, afirma.