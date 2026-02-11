Creadores dialogan sobre el amor

La exposición colectiva “Amor (es) sin rosas” se inauguró la tarde del sábado 7 de febrero en las instalaciones de Caleidoscopio Galería Taller, en el centro de Tuxtla Gutiérrez.

Enmarcada en el mes del amor y la amistad, la muestra reúne piezas de los creadores que integran el colectivo Movimiento del Sur, con la intención de explorar, desde el arte, al amor más allá de los clichés.

Los artistas participantes son Alejandra Espinosa, Alejandro Dalí, Alondra Varela, Ana Ferral, Antonio Isai, Briseida Aguilar, Cloroformo, Daniel Medina, Emi Marín, Enrique Peko, Fa Vázquez, Fátima Urbieta, Fernanda Buen Rostro, Fernando San Gabriel, Isabella Delia, Julia Rojas, Liliana Calleja, Lizzet Sánchez, Luz Martínez, Mar Agreste, Norma Guichard, Santiago Carcomido, Sergio Pinacho, Sheyla Gotto y Tania del Rocío.

Plataforma

Las obras de diferentes disciplinas y técnicas, que se pueden observar desde el pasado sábado, tienen el objetivo de desmitificar el amor romántico, sobre todo en el marco del Día de San Valentín.

Detallaron que Movimiento del Sur es un grupo multidisciplinario que nació en el estado de Chiapas en el año 2004, concebido desde la urgencia de visibilizar temáticas y voces creativas que han sido marginadas o invisibilizadas.

Refieren que su nombre constituye una declaración de principios posicionados desde el sur global en la creación, gestión y promoción cultural. Admiten que son fieles creyente del trabajo en equipo, del compartir espacios, de tejer redes y defender el acceso creativo a la cultura y poner la creación al servicio del diálogo y la transformación social.

Resaltan que, en cada proyecto, el colectivo es una plataforma para las y los artistas independientes del estado de Chiapas. La exposición se encuentra abierta al público; los interesados pueden acudir a la galería que se encuentra en la calle 2ª Oriente Norte número 447, en Tuxtla Gutiérrez.