La Casa de Tradiciones, perteneciente al Exconvento de Santo Domingo de Guzmán, en Chiapa de Corzo, alberga la exposición “Tradiciones” de los artistas plásticos Silvia Montoya y Ceín Gómez.

La apertura de esta muestra colectiva se llevó a cabo el 12 de noviembre y los interesados en conocer las dos propuestas tendrán hasta el 12 de diciembre.

Miradas

“Tradiciones” propone un acercamiento visual a la riqueza cultural mexicana desde dos perspectivas plásticas que convergen en un mismo interés: reconocer, representar y preservar la identidad cultural a través del arte.

Silvia Montoya encuentra, a través de dibujos en los que predominan los colores primarios y secundarios, la representación de tradiciones populares mexicanas. La creadora retoma uno de los personajes más representativos del imaginario popular mexicano, la Catrina.

Sus composiciones recuperan la fuerza simbólica de la muerte dentro de la cultura nacional, abordándola desde una perspectiva visual llena de color, expresividad y elementos que evocan las celebraciones tradicionales del Día de Muertos. La Catrina se convierte así en un símbolo que trasciende su representación estética para hablarnos de memoria, identidad y pertenencia.

Por otra parte, Ceín Gómez dirige su mirada hacia las manifestaciones culturales de Chiapa de Corzo, llevando al lenguaje pictórico algunas de las tradiciones más representativas de esta tierra, la celebración de la Flor de Niluyarilo y la danza de los parachicos, entre otras expresiones que forman parte del patrimonio chiapacorceño.

El artista construye escenas en las que el movimiento, la intensidad cromática y la gestualidad pictórica evocan la energía de las festividades populares. Su obra no solamente representa dichas costumbres, sino que busca transmitir las emociones, la vitalidad y el sentido de comunidad que las mantienen presentes en la vida cotidiana.

El diálogo entre ambas propuestas permite reconocer que las tradiciones mexicanas no poseen una única forma de representación: por el contrario, se manifiestan a través de múltiples lenguajes, sensibilidades y experiencias personales. Mientras que Silvia Montoya explora el simbolismo de la Catrina mediante el color y la representación gráfica, Gómez interpreta las celebraciones chiapacorceñas desde una pintura de carácter expresivo, donde la materia y el color adquieren protagonismo.

“Tradiciones” es, en este sentido, una invitación a mirar más allá de las imágenes: a reconocer en cada obra las historias, los saberes y las expresiones culturales que construyen nuestra identidad. Es también un homenaje a la riqueza de nuestras raíces y a la importancia de mantener vivas aquellas manifestaciones que nos recuerdan quiénes somos y de dónde venimos.