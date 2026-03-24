Crean 21 nuevos Semilleros Creativos

La Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC) de la Secretaría de Cultura del gobierno de México impulsa la creación de nuevos Semilleros Creativos en el estado de Michoacán, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Esta estrategia integral del gobierno se basa en la convicción de que la seguridad se construye a partir de garantizar los derechos del pueblo a la educación, la salud, la vivienda y el empleo digno, como base para el desarrollo con justicia y bienestar.

A través de estas acciones se promueve el ejercicio de los derechos culturales, la participación comunitaria y el fortalecimiento de la diversidad cultural, mediante procesos de formación artística y creación colectiva dirigidos principalmente a niñas, niños y jóvenes.

Como parte de esta estrategia, a partir de abril se crearán 21 nuevos Semilleros Creativos y se fortalecerán los 12 ya existentes. Para su operación, fueron seleccionados 34 agentes culturales. Además, se contempla la instalación de 5 Semilleros en el marco del Plan Lázaro Cárdenas del Río, dando un total de 38 Semilleros Creativos en el estado.

Los nuevos Semilleros Creativos estarán ubicados en municipios como Charapan, Chilchota, Contepec, Cuitzeo, Ecuandureo, Erongarícuaro, Hidalgo, Huiramba, Jacona, Lagunillas, Maravatío, Nahuatzen, Nuevo Urecho, Pátzcuaro, Penjamillo, Tacámbaro, Tuxpan, Tarímbaro, Tzintzuntzan y Zacapu.