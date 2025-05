Crean canales de acción y cine

En un panorama cada vez más fragmentado y dominado por gigantes del streaming, Sofa Digital emerge con una propuesta que busca abrir puertas a la distribución del cine independiente en Latinoamérica, en particular en México, uno de sus mercados clave.

Para entender ese ecosistema, es necesario distinguir tres proyectos que conviven bajo esta empresa: Sofa Digital como agregador y distribuidor, Filmelier Plus como canal curado de cine independiente, y Adrenalina Pura, un canal especializado en cine de acción y terror, así lo explica Fabio Lima, CEO de Sofa Digital.

“No es una plataforma, no es un ‘channel’ de suscripción, porque está distribuido por Prime Video y pronto estará en otros ‘marketplaces’… Esto es un cambio de infraestructura de la industria, porque la distribución que nace ahora es Amazon, es Prime Video”, indicó.

Este modelo permite que sus canales y catálogos accedan a audiencias más amplias mediante plataformas consolidadas como son Prime Video y Apple TV, en lugar de competir con aplicaciones independientes.

Sofa Digital, por su parte, opera como un agregador que trabaja desde hace más de una década con la distribución de películas independientes en TVOD (video bajo demanda pago).

Dos canales, una curaduría

En este ecosistema, Filmelier Plus surge como un canal de suscripción premium que ofrece una curaduría experta basada en inteligencia de datos y análisis del completion rate —la tasa de usuarios que ven una película hasta el final—.

Esta plataforma pone en foco películas poco visibles en otros servicios y busca contar historias que conectan profundamente con audiencias específicas. Junto a la aclamada animación Flow, Filmelier Plus sumará dos títulos destacados de los Premios de la Academia 2025: No other land, y más adelante incluirá también Black box diaries.

Adrenalina Pura, por su parte, funciona como un canal temático más segmentado, con dos versiones: un canal gratuito con películas clásicas y de librería en plataformas FAST como Youtube, Pluto TV y Samsung TV, y un canal de suscripción con contenido premium más reciente.