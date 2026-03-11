Crean comisión para el Pacmyc

Este año, el Programa de Apoyos a las Culturas Municipales y Comunitarias (Pacmyc) duplicará su aporte económico, con la intención de ampliar los incentivos dirigidos a proyectos culturales en las comunidades de Chiapas.

Por esta razón el gobierno del estado de Chiapas, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en colaboración con la Secretaría de Cultura del gobierno federal, la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Intercultural (Ucuvi) y la Unidad Regional Chiapas, llevaron a cabo la instalación de la Comisión de Planeación y Apoyo a la Creación Popular (Cacrep).

Precisan que para la operación de esta programa se conjuntan recursos federales y estatales. Ante esto, en cada entidad se establecen estas comisiones como órganos colegiados que están conformados por representantes de las autoridades culturales, locales y federales, así como de la sociedad civil, encargados de validar los procesos de trabajo del programa y asegurar su transparencia.

Destacan que la Cacrep es una instancia ciudadanizada que apoya en la organización y coordinación de cada etapa de la convocatoria, con la finalidad de dar seguimiento a los proyectos comunitarios y garantizar su desarrollo en marco de la normatividad aplicable.

Miembros

Puntualizaron que la comisión está conformada por la directora del Coneculta, Angélica Altuzar Constantino como la presidenta; Roberto Lorenzo Rueda, secretario técnico; un representante de la instancia normativa de la Ucuvi; una administradora con voz pero sin voto, y cinco vocales honoríficos: Manuel Alaín Gómez Jiménez, Luvia Coutiño Hernández, Sarita Guadalupe Bacilio Rosales, Silvia Alejandra Vázquez Álvarez y Javier Flores Vidal.

Obligaciones

Indicaron que la Cacrep tiene como propósito dar seguimiento al proceso, proponiendo a los dictaminadores de los proyectos que serán evaluados, definiendo criterios del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en riesgo, aprobando el plan de trabajo anual, organizando la estrategia de difusión, recepción y registro de proyectos, y designando al jurado dictaminador.

Este año los municipios prioritarios son El Bosque, Tila, Mitontic, Chalchihuitán, Chanal, Aldama, San Andrés Duraznal, Capitán Luis A. Vidal, Chenalhó, Pantelhó, Oxchuc, San Juan Cancuc. Además de Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Villaflores, Ocozocoautla, Acacoyagua, Suchiate, Francisco León, Ostuacán, Estación Juárez, Reforma, Pichucalco, Ixhuatán, Cacahoatán, Frontera Corozal, Ixtapangajoya, Rincón Chamula y Montecristo de Guerrero.