Crean conciencia sobre el VIH

Christian Chávez llama a la concienciación sobre el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), pandemia que ha afectado al mundo desde hace 45 años según sus palabras y que en la actualidad sigue siendo un tema tabú entre la población, creando desinformación y odio injustificado en contra de aquellos que portan el virus.

El exintegrante de RBD fue uno de los invitados al Concierto por el Día Mundial del Sida, que se efectuó en el Monumento a la Revolución y que contó con la participación de artistas como Zemoa, Lalo Capetillo, León Leiden y Vivian Baeza.

Pide un alto al odio

Christian aprovechó su espacio en el escenario para hablar sobre el odio que se ha generado en contra de los pacientes seropositivos (que tienen VIH), además de exhortar a miles de personas que fueron a escucharlo a informarse y sobre todo, prevenir haciéndose las pruebas de detección oportuna. “Buenas noches Ciudad de México, para mí es un honor y un placer estar cantando en mi país, en un día tan especial, en unas horas celebramos el día internacional de la lucha contra el VIH sida y es algo muy importante porque para la comunidad LGBT han sido 45 años de estar sufriendo con esta pandemia”, dijo.

“Los medicamentos han avanzado muchísimo, pero el odio y el poco conocimiento que se tiene sobre la enfermedad hace que las personas hablen y digan cosas que no son ciertas, hay que hacernos la prueba, siempre, hay que saber lo que es indetectable, es igual a intransmisible”, explicó. Chavez deleitó a los asistentes con varios de sus éxitos como “cinco minutos” o “Sexy boy”, pero el broche de oro lo puso con “Libertad”, tema que compuso cuando “lo sacaron del clóset”.