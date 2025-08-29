Crean corrido de “Alito” Moreno

Tras el revuelo generado por el enfrentamiento entre Gerardo Fernández Noroña y Alejandro Moreno Cárdenas este 27 de agosto, las imágenes de los políticos peleando se volvieron tendencia.

El enfrentamiento ocurrió durante la clausura de la asamblea, mientras se escuchaba el Himno Nacional, fue ahí cuando el priista se acercó al presidente del Senado para reclamarle, presuntamente por no dejarlo hablar y ambos comenzaron a forcejear por unos segundos.

En los videos difundidos en redes sociales se muestra cuando “Alito” Moreno empuja a Noroña y luego lo golpea en el cuello, mientras el morenista trata de eludir el golpe. El momento del enfrentamiento se viralizó rápidamente.

¿Qué dice la canción?

La pelea desató todo tipo de reacciones entre los internautas, desde olas de “memes”, hasta corridos relatando lo que pasó durante la asamblea.

El tema dedicado al priista fue compartido por el usuario @miguel_quintana y se volvió viral: “Alito Moreno, valiente y cabrón, le dio a Fernández Noroña su lección. Un madera en seco directo al hocico por hocicón, traidor… y por cínico… Subió ‘Alito’ con todo el honor, sin pedir permiso llegó con valor, mientras el Himno sonaba en el aire, Noroña temblaba ya no le salía el aire. ‘¡Dame la palabra!’, le gritó sin miedo y Noroña bajó la cara, se hizo pendejo. Muy gallito en redes, muy macho al hablar, pero frente ‘Alito’ se quiso rajar”.