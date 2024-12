Crean filme sobre la opresión política

La cultura del miedo, esa que desde un sistema político se impone entre los ciudadanos, será uno de los temas del filme Aquí hay dragones, ahora en posproducción, y que apunta para ir a festivales internacionales el próximo año. Protagonizada por el chileno Alfredo Castro, la cinta es una distopía latinoamericana dirigida por la mexicana Iria Gómez Concheiro, hecha por completo en locaciones nacionales.

La historia, que coprotagoniza Camila Calónico, sigue a una joven quien, al pensar que habrá una invasión de bárbaros en la región donde vive, decide huir de su padre y del régimen militar que domina. “Él (Castro) es un exmilitar, victimario y víctima. No me gusta generar personajes que sean malos per se, sino humanizados como este, para entender cómo los corazones pueden volverse una cosa rígida y absolutamente cerrada y tiene que ver con ser víctima de un sistema y lo que importa aquí es ver que el sistema es el opresor”, explica la realizadora. “Creo que va a generar, por lo menos, ruido. Nos metemos con temas importantes, con la cultura del miedo. Viendo hoy las noticias con el tema de Trump, creo que la película vendrá muy a cuento, porque al final el mundo está girando hacia una derecha fascista, con lo que tendríamos que estar todos muy preocupados”, abunda.

Milpa Alta, en la Ciudad de México, así como San Luis Potosí y Guadalajara, fueron las locaciones elegidas por la realizadora, bajo la producción de las compañías Machete Films y Ciudad Cinema. Mercedes Hernández y Hernán Mendoza integran también el elenco.