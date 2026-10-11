Crean mural en el Parque de la Juventud

Integrantes del clan de muralismo y arte público de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) intervienen la concha acústica del Parque de la Juventud, en Tuxtla Gutiérrez. El mural, actualmente en proceso, desarrolla el concepto plástico “La juventud como transformación”, con el propósito de expresar sus condiciones de diversidad y cambio permanente.

Dory Navidad Pérez Enciso, estudiante de séptimo semestre de la licenciatura en Artes Visuales, explicó que el equipo de trabajo intenta representar “todo de lo que se trata ser joven, desde la tecnología, la identidad, la creatividad y el amor a la naturaleza”. En el proyecto, definen a la juventud como “un proceso de construcción activa y personal, donde cada joven conecta sus experiencias, conocimientos y aspiraciones con nuevas posibilidades”.

El dinamismo de la obra, su variedad de colores y sus distintas técnicas, dijo Dory Navidad, reflejan también la característica juvenil de sus autores: “Hay muchas técnicas porque no somos una sola cosa, somos diferentes y siempre estamos cambiando”.

Además, indicó que, en la etapa final, solicitará la colaboración de otros jóvenes y niños en la aplicación de esténciles, con el propósito de que la obra sea de la comunidad.

Necesidades especiales

El estudiante Carlos Iván Morales Hernández indicó que, además de la intención artística, este ejercicio le sirve para socializar y relajarse, algo que resulta muy favorable para su condición de autismo. Asimismo, expresó: “Las personas que aprecien el mural vean a las diferentes personas que estamos representadas; eso puede despertar un tipo de emoción o de sentimiento de lo que sentimos nosotros”.

Por su parte, el pintor Robie Espinoza, docente titular del Taller de Producción de Pintura de la Facultad de Artes, detalló que el alumnado desarrolla habilidades y maneras de trabajo que van más allá de lo que se puede aplicar en el aula. “Ya son talleres de producción terminal los que están dirigiendo el proyecto; se coordina a través de equipos de trabajo, colectivos y una cuadrilla de pintores de mural”, explicó.