Crean mural en honor de Ozzy Osbourne

Han pasado más de 2 meses desde el fallecimiento del legendario cantante y estrella del heavy metal Ozzy Osbourne, y los homenajes no han cesado.

Recientemente se reveló que se llevará a cabo uno muy especial en vísperas de Halloween para honrar al llamado “Príncipe de las Tinieblas”. Una granja creó un gigantesco mural elaborado completamente de calabazas que muestran la figura del exvocalista de Black Sabbath.

¿Te imaginas dónde es?

Desde hace 7 años, durante la temporada de Halloween, la granja Sunnyfields, en Inglaterra, ha montado una especie de pirámide sobre la que se elaboran murales monumentales elaborados con miles de calabazas y calabacines.

Han tenido diseños de Beetlejuice, El extraño mundo de Jack (poseedor del Récord Guinness al mural de cucurbitáceas más grande del mundo), el oso Paddington (en memoria a la reina Isabel II) y hasta una calabaza con un cubrebocas durante la pandemia. En 2025, tras la muerte de Ozzy Osbourne, la mayoría de usuarios de redes sociales pedían que el mural fuera dedicado al intérprete de “Paranoid” y la granja aceptó rápidamente.

Se utilizaron 10 mil calabazas y calabacines, muchas de las cuales fueron pintadas de blanco o negro para mostrar a Ozzy sonriente, con sus emblemáticos lentes redondos, crucifijo y 3 murciélagos volando a un costado.

Todo un festival

El mural de Osbourne forma parte del festival de temporada Pumpkin Time, que incluye otras atracciones como un sendero de calabazas iluminado, 6 habitaciones inmersivas con decoración alusiva a Halloween, photo opportunities, recolección de calabazas, presentaciones nocturnas de DJ y una zona gastronómica.

El mural de calabazas de Ozzy Osbourne está en Sunnyfields Farm, una granja de Inglaterra, aunque un poco lejos de su natal Birmingham.