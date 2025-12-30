Crean rosca de Stranger things

La fiebre por el final de Stranger things continúa arrasando en México y alrededor del mundo. Las redes sociales y plataformas digitales se han llenado de teorías, recuerdos y despedidas, consolidando a la serie como uno de los fenómenos culturales más influyentes de Netflix en 2025.

Desde veladoras con las caras de los personajes hasta experiencias inmersivas y colaboraciones con marcas, Netflix ha utilizado a México como mercado clave para promocionar el final de la quinta y última temporada del proyecto, a través de campañas que fusionan la narrativa de la serie con la cultura local.

Gastronomía

No obstante, la comunidad de fanáticos también ha puesto de su parte, demostrando su cariño por la serie y su entusiasmo por conocer el desenlace de esta entrañable historia tras 9 años de emisión. Desde una versión ambientada como una telenovela mexicana hasta su propia versión de rosca de Reyes.

La panadería y repostería artesanal Ritual compartió en su cuenta oficial de Instagram @rituuual, una de sus creaciones de temporada más tenebrosas y fantásticas: una rosca fuera de este mundo con temática de Stranger things.

De acuerdo con las fotos y la descripción, está decorada con la paleta de colores de la serie (rojo y negro), la cobertura tiene ocho galletas de objetos identificables, como la cara de un demogorgon, y en su interior tiene seis muñecos coleccionables de los personajes de la serie.

Por otro lado, la panadería Welta Bakery también lanzó una edición especial de rosca de Reyes temática. Se ofrecen en dos presentaciones diferentes: la pieza tradicional sabor naranja o la rosca rellena: chocolate, queso con zarzamora, queso con cajeta, queso con chocolate, oreo, pay de limón y crema de café.