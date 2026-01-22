Crean serie de “El Mochaorejas”

El nuevo trabajo de Damián Alcázar es meterse en la piel de “El Mochaorejas”, el hombre que en la década de los 90 puso en alerta a la policía y la sociedad mexicana.

Daniel Arizméndi López, nombre real del criminal, secuestró a cerca de 200 personas a quienes mutiló esa parte de su cuerpo como una forma de presionar para obtener un rescate. Giovanna Zacarías es la esposa de “El Mochaorejas”; Julio Bracho y Enoc Leaño actúan como las autoridades que intentan detenerlo, y Paulina Gaitán es la periodista que reveló el caso a la opinión pública mexicana. “Esta historia es ver de alguna manera cómo esta mujer es cómplice de lo que hace su marido”, comenta Zacarías, quien dijo que la serie se podrá ver a partir del 26 de enero.