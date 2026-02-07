Crean Sinfónica Nacional Juvenil

Cinco estudiantes y egresados de la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) resultaron seleccionados, entre 250 aspirantes de todo el país, para formar parte de la primera edición de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México (Osinjuve), un proyecto que reúne a jóvenes instrumentistas de alto nivel y posiciona ahora a Chiapas en el ámbito musical nacional.

Las y los integrantes vinculados a la Unicach que participan en esta agrupación, son Leilani Noemí Toledo Gutiérrez, estudiante de octavo semestre; Manuel Alejandro Méndez Velasco, de cuarto semestre; Édgar Gilberto López Pérez, de cuarto semestre; Kevin Obed Pérez Velazco, del nivel preuniversitario, y Omar de los Santos Calderón, egresado de la institución.

Finalidad

El objetivo de la Osinjuve es reunir a las y los jóvenes ejecutantes de instrumentos de orquesta sinfónica más destacados de México, brindándoles la oportunidad de realizar prácticas profesionales bajo la guía de maestros de reconocida trayectoria, conforme a parámetros internacionales de calidad, informó el Conservatorio de Música de Durango, institución convocante del proyecto.

El campamento musical inicial se llevó a cabo en la ciudad de Durango, desde el 7 de enero, con ensayos seccionales y orquestales. Durante esta etapa formativa, las y los jóvenes músicos compartieron escenario con el pianista chino Niu Niu y trabajaron bajo la dirección del maestro Anatoly Zatin.

Tras una semana de preparación intensiva, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil de México emprendió una gira nacional, con presentaciones en Durango, Torreón, Colima, Guadalajara y la Ciudad de México, registrando llenos totales en cada una de las sedes.

El programa interpretado, incluyó obras de compositores como Bizet, Revueltas, Mussorgsky, Rossini y Tchaikovsky, lo que permitió mostrar la calidad y variedad de repertorio artístico del ensamble, así como la proyección profesional de sus integrantes.