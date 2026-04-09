Crean un teatro sin filtros

A 22 años de la muerte de Carlos Olmos, su obra El eclipse regresa a escena y, con esta, el eco de las historias que marcaron a toda una generación, como Cuna de lobos y El camino secreto.

Ese mismo pulso dramático revive en el teatro con una historia centrada en una familia que enfrenta tensiones, secretos y choques generacionales.

La actriz Renée Sabina integra el elenco de esta temporada en el Foro La Gruta. “El objetivo del teatro siempre es empatizar con otras realidades humanas, la empatía es un valor en crisis”, comenta.

La puesta, impulsada por Teatro UNAM y Caracola Producciones, mezcla actuación con sombras, títeres y recursos visuales multimedia. Aunque Sabina no se clavó en ver las telenovelas del autor, reconoce su huella en la cultura popular: personajes como Catalina Creel siguen presentes en la memoria colectiva.

La obra también pone sobre la mesa temas que siguen incomodando y cuestiona qué significa ser hombre o mujer en una sociedad que insiste en encasillar. “Los roles de género regresan y regresan, parecen nuestra respuesta cada vez que la humanidad entra en crisis”, dice Renée.

Si el pretexto es el dinero, también hay respuesta. Mientras hay montajes que superan los dos mil pesos, aquí los boletos rondan los 350 pesos, con descuentos. “Es una experiencia que no se puede describir, tienes que estar ahí para decidir si es lo tuyo o no”, invita Sabina.