Crean video falso de Nodal y Ángela

Ángela Aguilar y Christian Nodal reaparecieron en un video “tag de esposos” donde confiesan aspectos de su vida en común. Los cantantes recientemente cumplieron su primer aniversario de casados y ahora se encuentran juntos en Honduras, donde Nodal ofreció un concierto. Lo curioso es que el video original de las confesiones de la pareja no está dando de qué hablar tanto como una versión falsa de dicho material.

Aunque el primer material generó muchos comentarios en redes, las mayores reacciones se las llevó el falso video de esta dinámica en pareja, donde supuestamente hacen grandes revelaciones como quién hace de todo menos ver a su hija; quién no está vendiendo boletos de sus conciertos; quiénes son los más odiados de México; quién le vio la cara a Cazzu; a quién quiere menos la gente; quién es más insoportable; quién se mete en relaciones ajenas; quién le tiene miedo al suegro; quién propuso ser amantes; quién dice más mentiras en las entrevistas, entre otras.