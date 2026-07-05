Crear con Perspectiva sigue vigente

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) dio a conocer la ampliación de la fecha de inscripción de proyectos de la convocatoria Crear con Perspectiva de Género 2026.

Mujeres de cualquier grupo etario, de todos los estratos socioeconómicos y de cualquier origen étnico, así como organizaciones civiles y colectivas feministas del estado de Chiapas con trayectoria, tendrán hasta el 13 de julio para inscribir su propuesta.

Bases

De acuerdo con la convocatoria, las interesadas deberán postular proyectos culturales transdisciplinarios que incorporen de manera explícita la perspectiva de género, de conformidad con la categoría correspondiente. Además, deberán estar dirigidos a un público diverso, con énfasis en mujeres (adultas, jóvenes y niñas).

Sobre el contenido, mencionan que podrán presentarse proyectos en los que se visibilice, reconozca y fortalezca la participación de las mujeres en el ámbito artístico y cultural, considerando de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes enfoques: el trabajo y trayectoria de mujeres sobresalientes en su disciplina; repertorios culturales y artísticos que reivindiquen y otorguen reconocimiento a creadoras que históricamente no lo hayan tenido; la producción y creación de artistas locales y comunitarias; la participación de artistas emergentes o provenientes de contextos de alta vulnerabilidad y de sectores prioritarios; propuestas diversas y transdisciplinarias en sus expresiones artísticas y culturales, que atiendan temáticas propias de cada comunidad, tales como: maternidades y trabajo, reflexiones sobre los cuidados, derechos culturales de las mujeres, cuerpos divergentes, otras economías y afectos, lenguaje incluyente, nuevas masculinidades, acoso y formas de autodefensa cultural, así como la inclusión de mujeres con discapacidad desde una perspectiva de género, y problemáticas sociales que afectan a niñas y adolescentes, como la violencia y el maltrato, los matrimonios forzados y el embarazo en edades tempranas, entre otras.

Asimismo, los proyectos deberán incluir actividades que propicien el diálogo y la reflexión con el público, tales como foros, conversatorios o espacios de discusión presencial. Para conocer a detalle las bases, invitan a visitar la página web del Coneculta Chiapas en el apartado Convocatorias.