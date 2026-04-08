Crearán un Chiapas que escribe

Jaime Sabines fue el tema de conversación en el Corredor Tarumba durante las actividades en torno al centenario por el natalicio del célebre autor chiapaneco.

La Secretaría de Educación del estado y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) organizaron este encuentro en el que se resaltó la vida y obra del “poeta del pueblo”.

En el evento participaron Pilar Jiménez Trejo, Fernando Valverde, Javier Gutiérrez Lozano, Balam Rodrigo y Roger Mandujano, secretario de Educación. Como moderadora de la mesa fungió Angélica Altuzar Constantino, quien aseguró que la celebración continuará durante todo el año. “Es un deleite poder escucharnos hablar sobre el Poeta Mayor de Chiapas. Déjenme comentarles que el gobierno local, a través de instituciones como la Secretaría de Educación y el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas realizarán el homenaje al poeta a lo largo de todo el año 2026”, expresó.

También destacó que las primeras actividades de esta conmemoración se efectuaron en lugares adscritos al gobierno en donde el Coneculta tiene incidencia. “Se han hecho programas en el Congreso, en teatros y en este maravilloso recinto, el Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, que lleva el nombre del autor, así como en escuelas y otros espacios del país”, detalló.

Poesía en lenguas originarias

Los festejos continuarán con una serie de libros que publicará la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, uno de los cuales incluirá la obra de Jaime Sabines con su traducción a lenguas originarias.

Al respecto, Roger Mandujano comentó que están haciendo una compilación de poemas del autor, la cual será publicada junto con una colección de 20 libros de otros escritores, que estará llegando a todas las escuelas de la entidad. “Próximamente haremos llegar estas miniblibliotecas de autores imprescindibles del estado, que también incluirán a escritores como Rosario Castellanos, Eraclio Zepeda y Fray Bartolome de las Casas, entre otros, con la finalidad de hacer un Chiapas que escribe”, indicó.