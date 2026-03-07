Crece bronca por unos cuantos besos

Daniela Alexis, conocida como Bebeshita, sorprendió a sus fanáticos al revelar detalles de su supuesto encuentro romántico con Nicola Porcella en una fiesta. Aunque se dijo encantada con la experiencia, sugirió que no tenía permitido hablar del tema.

Esto desató una fuerte controversia, motivo por el que el actor peruano no dudó en dar su versión negando cualquier vínculo sentimental con la también modelo y asegurando que no le prohibió mencionarlo.

“¿Yo qué le voy a prohibir hablar? Yo no le he prohibido a nadie, simplemente digo que no inventen cosas. Por favor, por respeto a mí y a mi familia no estén inventando cosas que no son, pero si quieren hablar, hablen”, dijo molesto el actor peruano respondiendo a la influencer. Además, negó de manera contundente un romance: “Nunca, cero, nada de nada. Estoy soltero, solo. No la he besado, no ha habido nada”.