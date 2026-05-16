Crece expectativa por muestra de Warhol

En el marco de la primera Noche de Museos en la entidad, la exposición “Después de Warhol” será inaugurada en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro (MACQ) este próximo 22 de mayo. La colección consta de 37 serigrafías, diversas botellas de una marca de vodka intervenidas y un billete firmado por el artista.

La directora del MACQ, Sara de los Cobos, comentó que “Warhol es importante en el arte contemporáneo porque él empieza su producción artística en 1962 y termina en 1987 cuando muere. Es considerado un artista contemporáneo por la gran producción de obra que tuvo. Entre 1970 y 1987 realizó más de 3 mil obras por encargo y también estuvo colaborando con Basquiat”.

La directora del MACQ, adelantó que de las 37 piezas que estarán en el MACQ, y que provienen de la colección del Sunday B Morning; destacan las obras clásicas como las latas de sopa Campbell, Marilyn Monroe, Flowers, Mona Lisa, el Moonwalk, Beethoven y un billete que está firmado por Andy Warhol certificado, además invitó al público a estar pendiente de las visitas guiadas que se tendrán en el marco de la muestra que es la primer ocasión que visita la entidad.

Un gran artista

Para la también artista visual y diseñadora Sara de los Cobos, “Warhol es un gigante; y observar de cerca, es observar no solamente una parte de la historia del arte, sino esta ruptura que ha tenido por todo este tiempo. Si bien, Duchamp abrió la puerta con el urinario de 1917; Warhol nos abre la puerta al contemporáneo, nos regala una casa y nos mete a vivir en ella”.

En un comunicado, la secretaría de Cultura del Estado, Ana Paola López Birlain precisó que es “muy valioso que se trate justamente de un artista como Andy Warhol, quien entendió antes que muchos la manera en que el arte podía dialogar con la publicidad, la música, los medios y la industria, sin perder profundidad ni capacidad de provocar conversación”.