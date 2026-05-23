Crece fractura ente los Fernández

Mientras una aparente tensión familiar se resuelve, otra emerge en la dinastía Fernández. Ramón Fernández cuestionó públicamente a su padre por excluirlo a él y a sus primos Alex y Camila del álbum homenaje a su abuelo, el mítico “Charro de Huentitán”. A través de su cuenta en Instagram, Ramón recriminó a Vicentillo la falta de apoyo a la nueva generación de cantantes en la familia.

Durante una entrevista en el programa La mesa caliente, Fernández Jr. explicó que decidió evitar cualquier señalamiento de favoritismo dentro del homenaje. “Los lugares son mediante a la carrera musical y la historia musical que se ha ganado uno y cada uno, se vería muy mal de parte mía tener un disco con Alejandro Fernández, con Alex Fernández, con Camila, mi sobrina”, dijo.

El también cantante detalló que la decisión no solo involucró a Alejandro Fernández y sus hijos, sino a otros integrantes de la familia como América, Emiliano, Valentina, Ramón Fernández e incluso él mismo. Según explicó, todos ellos estarían contemplados para una segunda entrega del proyecto.

Sin aludir a las tensiones con su padre, Ramón Fernández publicó en sus historias de Instagram la frase: “Dios dijo: ‘Me di cuenta de que tu pueblo no te apoyaba, así que te envié extraños’”, lo que aumentó la atención pública en su familia.

Por su parte, Álex Fernández comentó: “Yo no tengo nada que ver”. Con estas palabra el cantante buscó frenar las especulaciones y deslindarse del proyecto que, según diversos reportes, fue supervisado por otros integrantes de la familia.