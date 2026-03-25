Crecen sospechas sobre Pantoja

La polémica en torno al influencer César Pantoja continúa escalando luego de que Kenia Ríos, hija del cantante El Komander, se sumara a las denuncias públicas en su contra. Según su testimonio, el creador de contenido habría intentado involucrarla en una supuesta campaña publicitaria que incluía un pago de 60 mil pesos y un viaje a Punta Cana.

De acuerdo con el relato de la joven, la propuesta le generó desconfianza debido a la actitud del youtuber, por lo que decidió rechazar cualquier tipo de colaboración. Su caso se integra a una serie de señalamientos similares que han circulado en redes sociales en los últimos días.

El engaño

El caso de Kenia Ríos no es aislado. Otras creadoras de contenido, como Marianne Gonzaga y Carol Castro, han denunciado públicamente situaciones similares. En sus testimonios con el medio de Radio Fórmula, señalan que César Pantoja habría utilizado identidades falsas y campañas inexistentes como pretexto para solicitar fotos en ropa interior o contenido íntimo.

De acuerdo con la empresa de ciberseguridad ESET, este tipo de prácticas se relaciona con la llamada ingeniería social, una técnica que consiste en manipular a las personas mediante la construcción de escenarios creíbles para obtener información o material sensible.

La firma señala que estos esquemas suelen apoyarse en promesas laborales o beneficios económicos para generar confianza inicial. Los testimonios difundidos hasta ahora presentan similitudes en la forma de contacto y en las solicitudes posteriores, lo que ha llevado a usuarios en redes sociales a señalar un posible patrón de comportamiento.

Alertan sobre riesgos

El caso ha reactivado la discusión sobre la seguridad en el entorno digital, particularmente en el ámbito de las colaboraciones entre influencers. De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, los fraudes que implican suplantación de identidad o falsas oportunidades laborales han aumentado en plataformas sociales.

El organismo advierte que uno de los principales riesgos radica en la falta de verificación de las propuestas comerciales, lo que puede derivar en situaciones de vulnerabilidad para los creadores de contenido. Asimismo, recomienda evitar compartir material íntimo sin garantías claras y verificar la autenticidad de las ofertas.

Hasta el momento, César Pantoja no ha emitido una postura pública detallada frente a las acusaciones más recientes. Mientras tanto, el caso continúa generando reacciones y amplía el debate sobre los límites éticos en la industria digital y la protección de quienes participan en esta.