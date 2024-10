Tiburcio Gabilondo, hijo de Francisco Gabilondo Soler, “El Grillito Cantor”, afirmó que su padre nunca se imaginó escribir para el público infantil y menos que sus canciones resonaran acompañando a varias generaciones. “(Mi padre), un autor de origen orizabeño logró, con un proyecto que pensó que iba a durar solo tres meses, penetrar hasta la médula cultural de este país”, dice Gabilondo Gallegos.

Cri-Cri, concebido por el compositor, nació como un proyecto efímero que acompañaría su obra musical, pero se convirtió en un fenómeno cultural que se ha arraigado en la identidad de varias generaciones. Este personaje, que nació el 15 de octubre de 1934, cumple 90º aniversario de su creación con vigencia y cariño del público.

Cri-Cri cumple con varios requisitos, que inicialmente no fueron planeados, comentó Gabilondo: “Él planeaba hacer melodías de otro tipo, humorístico, romántico y cuando le llega la oportunidad de hacer canciones para niños lo aborda con todo el profesionalismo, no a la ligera. Pero después le encanta y se sigue por ahí, ya no buscó otra audiencia”.

El propio Francisco Gabilondo fue suficientemente crítico con su obra para ir adecuando y diseñando el material que él sentía que ya no funcionaba, no se conformó con lo primero que salió, la pulía y corregía.

Una prueba de ello es que de esas 226 composiciones que tuvo, solamente grabó 121 y algunas se perdieron al principio de su carrera porque él no escribía música. “Él era lírico, la obra lo obligó a crecer con su propio trabajo y aprendió por sí mismo música”, señala.

Como parte de los festejos por los 90 años de la obra del compositor veracruzano, se presentarán diferentes actividades en el llamado Festival Internacional Musical Teatral Cri-Cri.

Embajador

Mario Iván Martínez, embajador desde 2007 de la obra de Gabilondo Soler presentará su montaje teatral Que dejen toditos los sueños abiertos, el 20 de este mes, en el Centro Cultural Roberto Cantoral. Pero, además, la obra se presenta todos los fines de semana de octubre, excepto el 20, en el centro cultural Helénico.