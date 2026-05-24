Criaturas luminosas, drama sobre duelo

En Criaturas luminosas, Tova Sullivan, una mujer mayor, trabaja en el turno nocturno de un acuario en el área de limpieza, labor que le permite combatir la soledad en la que vive tras la desaparición de su hijo, 30 años atrás, y la muerte reciente de su esposo.

Mientras trabaja, establece una amistad con Marcellus, un pulpo gigante del Pacífico que es sumamente inteligente y que suele escaparse de su estanque por las noches. Gracias a esos paseos, Marcellus enfrenta una situación que lo pone en riesgo y es Tova quien lo salva. A partir de esto surge una amistad entre ambos.

Al mismo tiempo, Cameron llega al pueblo buscando a su papá biológico del que no sabe mucho, de hecho casi nada, pero de quien intuye es rico y por ello busca una retribución económica. En su estancia busca trabajo y lo encuentra en el acuario.

Historia

La relación entre el joven rebelde y la viuda en principio es áspera, pero Marcellus se da a la tarea de revelar que entre ellos existe más que un vínculo meramente laboral. El pulpo inteligente, que además no siente simpatía por los humanos, juega el papel de detective y hace que Tova y Cameron ocupen los lugares correctos uno frente al otro.

Para Sally Field, interpretar a la viuda Tova Sullivan es la oportunidad de retratar una vejez con matices profundos abordando el duelo, la sabiduría y la sanación a través de una historia lejana de los estereotipos de Hollywood.

Para quienes buscan historias emotivas encontrarán en Criaturas luminosas una de esas que conmueven y que regalan una sensación de esperanza. En el elenco figuran además Lewis Pullman, Alfred Molina y Colm Meaney, entre otros.