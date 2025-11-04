Crimen de Valeria da giro inesperado

El caso del asesinato de Valeria Márquez dio un giro inesperado cuando una testigo reveló que el tío y socio de la modelo e influencer pudo haber sido el autor intelectual.

La información fue difundida por el periodista argentino Javier Ceriani en su programa de Youtube, donde se presentó el testimonio de una mujer identificada como “Ana”, allegada a la familia paterna de la víctima.

A decir de “Ana”, la familia de Valeria sospecha que Armando, tío de la famosa, podría estar relacionado con el homicidio ocurrido el 13 de mayo de 2025 en el salón de belleza que ambos administraban en Zapopan, Jalisco. “La tía de Valeria le comentó a este familiar que se le hizo muy raro porque el salón, aunque estaba vacío ese día, ese salón siempre estaba lleno. Bueno, era por cita, pero el ‘bussiness partner’ de Valeria era su tío. Y el tío y su novio ahí trabajaban los dos y ellos siempre estaban ocupados, pero, casualmente, ese día no estaba ni el tío ni el novio”, relató la testigo con identidad protegida.

El testimonio también recuerda un episodio del funeral de la influencer. “Dijo la tía de Vale que cuando platicó con el papá de Valeria le dijo que pues ahí dejara las cosas y que no investigara más porque, para ella, el tío estuvo involucrado en eso”, expresó “Ana”.