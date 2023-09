Joe Jonas y Sophie Turner son una de las parejas más consentidas por los millennials. Sin embargo, el cantante y la actriz no estarían pasando por el mejor momento de su vida, pues recientemente se han visto involucrados en rumores de un divorcio.

Tras 4 años, los artistas habrían decidido buscar la asesoría de un abogado para llevar a cabo la separación, así lo dio a conocer TMZ. Todo deriva de que el vocalista de Jonas Brothers fue captado sin su anillo de matrimonio en público.

Sin que ninguno de los dos haya confirmado la disolución, sus fanáticos no paran de bombardearlos con comentarios y “memes” en sus redes sociales para suplicarles que “todo sea una mentira”. Joe y Sophie se conocieron en 2016 por medio de Internet. El cantante le envió un mensaje por Instagram a Turner diciéndole que le gustaría conocerla en persona, ello luego de coincidir en reuniones con amigos cercanos.

Al poco tiempo, las celebridades fueron vistas en conciertos, entre ellos del de Kings of Leon. Una fuente cercana a la pareja confirmó que estaban saliendo y no fue hasta un año después, en 2017, que se comprometieron. Jonas y Turner unieron sus vidas frente al altar en mayo de 2019. Los famosos no se cansaban de compartir con sus fans momentos románticos en galas, alfombras y presentaciones de películas.

No obstante, aquel amor que parecería inquebrantable hoy cuelga de un péndulo ya que, tal como informó TMZ, el matrimonio atraviesa “problemas serios” desde hace 6 meses atrás.

Desde luego, la noticia no fue del agrado de su fiel comunidad de seguidores, pues uno que otro resultó desilusionado y con el corazón roto.