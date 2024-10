Gala Montes ha estado distanciada de su mamá, Crista y aunque parecía que habría la posibilidad de un mejor entendimiento entre ambas, la realidad es que aún continúan distanciadas.

Esto se ha sumado a que a través de redes sociales se han difundido supuestos mensajes de la madre de la actriz tachándola de ridícula y también la señora ha declarado que la terapia psicológica de sus hijas no ha funcionado.

Ante todo esto, el pasado 24 de octubre, Joanna Vega-Biestro retomó la polémica y señaló que le parecía extraño que la madre de Gala quisiera estar cerca de su hija, pero al mismo tiempo la continuara ofendiendo. “La mamá que ya quería regresar levantando la mano diciendo que su hija da vergüenza, no pues vamos bien con ese intento de reconciliación”, dijo en Sale el sol.

Después del comentario de Joanna, Crista Montes lanzó un polémico video y el pasado 25 de octubre se enlazó en vivo al matutino de Imagen Televisión para hacer valer su derecho de réplica. Ahí, la conductora del matutino externó: “Se ha rumorado que está buscando reconciliarse con su hija y por eso fue a la final (del ‘reality’), recientemente hizo un comentario sobre su hija. Yo le pregunto: ¿Sí o no dijo que Gala está haciendo el ridículo?”.

Crista Montes señaló que no había dicho esas palabras y Joanna respondió: “¿No lo escribió? Porque si quiere se lo mostramos”. Nerviosa, la madre de Gala aseguró que una supuesta persona habría tomado el control de sus cuentas y habría escrito eso. “Alguien se coló en las redes y publicó ese comentario”, señaló.

Joanna Vega-Biestro continuó cuestionando a la mujer: “¿No dijo usted que no ha podido tener una reconciliación con Gala por culpa de Beba? Comentó que están tirando su dinero a la basura y que las terapias no le están sirviendo, ¿eso no es violento?”.

Los ánimos en el foro comenzaron a subir y la progenitora de Montes se mostró segura de su perspectiva. “¿Entonces por ser madre es violento por decir eso que tirar el dinero a la basura? ¿Si yo digo eso de mis hijas es violento? Si tu hija va al doctor y no le está sirviendo la terapia, ¿cómo te referirías?”, dijo. Para ese momento, Joanna añadió: “¿Cómo lo puede asegurar si no tiene relación con sus hijas?”. Mientras que Crista arremetió: “¿Cómo lo puedes asegurar si no me conoces?”