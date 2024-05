Cristian Castro estuvo de duelo

Darío de León, representante de Cristian Castro, revela que el cantante estuvo triste por su rompimiento con Mariela Sánchez un par de días, pero ahora se encuentra más que repuesto, por lo que asegura de que su separación de la argentina no será un impedimento para que cumpla con los conciertos que tiene pendiente junto con Yuri.

De León, conocido por representar a grandes artistas como Juan Gabriel y José José, se dio cita en la presentación de la obra Aventurera, la que se encargará de llevar a otras ciudades de la República Mexicana.

Aunque el manager quiso centrar la entrevista con medios al homenaje que representa llevar nuevamente a las taquillas la obra que hiciera famosa Carmen Salinas, no pudo esquivar los cuestionamientos relacionados con su representado, Cristian Castro y su reciente ruptura con Mariela Sánchez.

En principio, don Darío se negó a abordar el tema, asegurando que no se prestaba a ese tipo de situaciones y, aunque escueto, luego de un par de preguntas sí dio a conocer algunos detalles de la forma en que percibió el noviazgo del intérprete. “Yo no me meto en eso y ni me interesa, creo que es mucho más importante la carrera de Cristian”, indicó.

El representante recordó que vio a Mariela solo en una ocasión, en la que pensó que era una mujer “muy guapa”, sin embargo, su primera impresión sobre la argentina fue vaga, ya que fue poco lo que pudieron conversar.

También describió como “desafortunadas” las declaraciones de Mariela, filtradas en internet, donde tilda a las mujeres mexicanas como “mugrientas” y “putas”. Dijo sentirse afectado personalmente por la forma en que se expresó de México, debido a que él se considera mexicano y hasta confesó que se naturalizó desde hace 55 años.

También reconoció que Cristian enfrentó días complicados luego de la ruptura, pues se mantuvo de perfil muy bajo durante unos días, pero celebró que ahora ya se encuentre mejor y listo para cumplir con sus compromisos de trabajo, pues a pesar de que mucho se ha dicho sobre su supuesta irresponsabilidad, a la hora de cumplir laboralmente, aseguró que nunca ha fallado con ninguno de sus contratos.